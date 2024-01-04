المركزي الصيني يضيف 15 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 15 مليار يوان (نحو 2.11 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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