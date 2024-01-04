استدعاء نحو 73 ألف سيارة لـ6 علامات في كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ستقوم ست شركات محلية وأجنبية لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، طوعا، باستدعاء نحو 73 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع.
وستستدعي شركة تسلا كوريا، 63991 سيارة من 4 طرازات مختلفة، بما في ذلك الطراز“واي”، بسبب خطأ برمجي في نظام السائق الآلي إضافة إلى 1992 سيارة من طرازين بينهما“أكس” لإصلاح نظام قفل الباب المعيب، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.
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وستستدعي شركة هيونداي موتور، 2463 سيارة من طرازين بينهما جي80 بسبب خلل في عمود الإدارة بالعجلة الخلفية، بينما ستستدعي شركة فورد كوريا، 2156 سيارة موستانغ بسبب فشل التحذير بشأن نفاد زيت الفرامل.
وستستدعي شركة نيسان كوريا، 1101 سيارة من طرازين، مثل ألتيما 2.0، بسبب خلل في نظام كاميرا الرؤية الخلفية، بينما ستستدعي شركة كيا، 922 سيارة من طراز سيلتوس لإصلاح نظام الوسادة الهوائية المعيب.
وستقوم شركة هوندا كوريا بإصلاح أجزاء معيبة بالمحرك في 49 سيارة من سيارات أوديسي الصغيرة.
ويمكن لأصحاب السيارات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.
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