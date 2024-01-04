استدعاء نحو 73 ألف سيارة لـ6 علامات في كوريا الجنوبية

MENAFN - Al-Borsa News) ستقوم ست شركات محلية وأجنبية لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، طوعا، باستدعاء نحو 73 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع.

وستستدعي شركة تسلا كوريا، 63991 سيارة من 4 طرازات مختلفة، بما في ذلك الطراز“واي”، بسبب خطأ برمجي في نظام السائق الآلي إضافة إلى 1992 سيارة من طرازين بينهما“أكس” لإصلاح نظام قفل الباب المعيب، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.

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وستستدعي شركة هيونداي موتور، 2463 سيارة من طرازين بينهما جي80 بسبب خلل في عمود الإدارة بالعجلة الخلفية، بينما ستستدعي شركة فورد كوريا، 2156 سيارة موستانغ بسبب فشل التحذير بشأن نفاد زيت الفرامل.

وستستدعي شركة نيسان كوريا، 1101 سيارة من طرازين، مثل ألتيما 2.0، بسبب خلل في نظام كاميرا الرؤية الخلفية، بينما ستستدعي شركة كيا، 922 سيارة من طراز سيلتوس لإصلاح نظام الوسادة الهوائية المعيب.

وستقوم شركة هوندا كوريا بإصلاح أجزاء معيبة بالمحرك في 49 سيارة من سيارات أوديسي الصغيرة.

ويمكن لأصحاب السيارات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.