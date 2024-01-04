21 يناير.. نهاية حق توزيع 25 قرشًا لسهم العربية لحليج الأقطان

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية لحليج الأقطان ، بإغلاق جلسة 21 يناير الجاري.

وتقرر توزيع كوبون العربية لحليج الأقطان رقم (23) بواقع 0.25 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 يناير الجاري.

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وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لحليج الأقطان، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

واعتمدت العمومية مشروع توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 25 قرشًا للسهم.

وكانت استحوذت شركة“نيو كايرو للدعاية والإعلان”، على 9.96% من رأسمال شركة“العربية لحليج الأقطان”، بقيمة إجمالية للصفقة 163.4 مليون جنيه.

واشترت شركة“نيو كايرو” 26.4 مليون سهم من العربية لحليج الأقطان بقيمة إجمالية للصفقة 163.68 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 6.2 جنيه للسهم.

وكان خفض رئيس مجلس الادارة شريف عدلي كيرلس بولس، حصته في رأسمال شركة العربية لحليج الأقطان من 24.9% إلى 14.93%.

وباع المساهم شريف بولس 26.4 مليون سهم من العربية لحليج الأقطان بقيمة إجمالية 163.68 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 6.2 جنيه للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 9.96% لشركة نيو كايرو للدعاية والإعلان.

وكانت أسندت شركة العربية لحليج الأقطان، إعداد دراسة وتصور حول إعادة هيكلة وتطوير العربية وشركاتها التابعة إلى شركة أودن للاستشارات المالية.

واتخذ مجلس الإدارة في شهر فبراير الماضي قرارًا بوضع تصور لإعادة هيكلة وتطوير العربية لحليج الأقطان وشركاتها التابعة.

وارتفعت أرباح شركة العربية لحليج الأقطان بنسبة 92% خلال العام المالي الماضي، لتصل 400.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 208.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 3.36 مليار جنيه، مقابل 2.07 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.