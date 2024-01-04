كبرى شركات التكنولوجيا تفقد 400 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت أسهم سبعة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية وهي“آبل” و”أمازون” و”ألفابت” و”مايكروسوفت” و”ميتا بلاتفورمز” وتسلا” و”إنفيديا” تراجعًا على مدار أربعة أيام التداول الماضية.
وبقيادة“آبل” التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة في تلك الفترة بعد خفض“باركليز” توصيته لسهمها، محت تلك الشركات السبعة 383 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك حسب بيانات“بلومبرج”.
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وخلال تلك الفترة، انخفض سهم صانعة الآيفون بحوالي 4.6%، وسهم“تسلا” تراجع 8.8% في أطول سلسلة خسائر في أكثر من أربعة أسابيع، بعدما فقدت الشركة مكانتها كأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم لصالح الصينية“بي واي دي”.
وعلق“ستيف سوسنيك” كبير الاستراتيجيين لدى“إنتراكتيف بروكرز جروب” على الأمر حسبما نقلت“بلومبرج” قائلاً: لا نعرف ما إذا كان ارتفاع العام الماضي قد انتهى بالكامل، لكن من الطبيعي تمامًا توقع تراجع الأسواق بعد الصعود الذي شهدناه.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683711
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