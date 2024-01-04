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كبرى شركات التكنولوجيا تفقد 400 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام

1/4/2024 4:34:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت أسهم سبعة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية وهي“آبل” و”أمازون” و”ألفابت” و”مايكروسوفت” و”ميتا بلاتفورمز” وتسلا” و”إنفيديا” تراجعًا على مدار أربعة أيام التداول الماضية.

وبقيادة“آبل” التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة في تلك الفترة بعد خفض“باركليز” توصيته لسهمها، محت تلك الشركات السبعة 383 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك حسب بيانات“بلومبرج”.

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وخلال تلك الفترة، انخفض سهم صانعة الآيفون بحوالي 4.6%، وسهم“تسلا” تراجع 8.8% في أطول سلسلة خسائر في أكثر من أربعة أسابيع، بعدما فقدت الشركة مكانتها كأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم لصالح الصينية“بي واي دي”.

وعلق“ستيف سوسنيك” كبير الاستراتيجيين لدى“إنتراكتيف بروكرز جروب” على الأمر حسبما نقلت“بلومبرج” قائلاً: لا نعرف ما إذا كان ارتفاع العام الماضي قد انتهى بالكامل، لكن من الطبيعي تمامًا توقع تراجع الأسواق بعد الصعود الذي شهدناه.


المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107683711

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