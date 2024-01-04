33% زيادة في تسليمات مصنع تسلا شنغهاي خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قام مصنع“تسلا” في شانغهاي، بتسليم 947 ألف سيارة في عام 2023، حسبما ذكرت الشركة في تقرير لها الإنتاج والتسليم للعام الماضي.

وقالت الشركة، إن الرقم مثل زيادة نسبتها 33% عن العام الأسبق، مضيفة أن أكثر من نصف الـ1.8 مليون سيارة كهربائية التي سلمتها“تسلا” عالميا خلال العام الماضي جاء من مصنع شانغهاي.

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ويقدر مصنع شانغهاي على إنتاج سيارة واحدة في أقل من 40 ثانية، حيث تجاوز معدل توطين مكونات السيارات المستخدمة في المصنع 95%.

وخلال عام 2023، سلم المصنع أكثر من 600 ألف سيارة كهربائية إلى السوق الصينية، وتطور مصنع شانغهاي ليصبح مركز التصدير الرئيسي للشركة على مستوى العالم.

وقال تاو لين، نائب رئيس“تسلا”:“تعمل الصين باستمرار على تحسين مستوى انفتاحها في السنوات الأخيرة، وتسلا شاهد ومستفيد على حد سواء”، مضيفا أن سياسة الانفتاح الصينية ومفاهيم التنمية المتقدمة وبيئة الأعمال الجيدة خلقت فرصاً هائلة للشركات وأن السوق الصينية“ضرورية” لتنمية الشركة.

وواصلت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسريع الاستثمار في شانغهاي خلال السنوات الأخيرة، وأطلقت الشركة رسميا خلال أواخر ديسمبر الماضي مشروع مصنعها الضخم الجديد القادر على إنتاج 10 آلاف ميغاباك سنويا.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المشروع الجديد في الربع الأول من العام الجاري ويبدأ الإنتاج في الربع الرابع.