33% زيادة في تسليمات مصنع تسلا شنغهاي خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام مصنع“تسلا” في شانغهاي، بتسليم 947 ألف سيارة في عام 2023، حسبما ذكرت الشركة في تقرير لها الإنتاج والتسليم للعام الماضي.
وقالت الشركة، إن الرقم مثل زيادة نسبتها 33% عن العام الأسبق، مضيفة أن أكثر من نصف الـ1.8 مليون سيارة كهربائية التي سلمتها“تسلا” عالميا خلال العام الماضي جاء من مصنع شانغهاي.
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ويقدر مصنع شانغهاي على إنتاج سيارة واحدة في أقل من 40 ثانية، حيث تجاوز معدل توطين مكونات السيارات المستخدمة في المصنع 95%.
وخلال عام 2023، سلم المصنع أكثر من 600 ألف سيارة كهربائية إلى السوق الصينية، وتطور مصنع شانغهاي ليصبح مركز التصدير الرئيسي للشركة على مستوى العالم.
وقال تاو لين، نائب رئيس“تسلا”:“تعمل الصين باستمرار على تحسين مستوى انفتاحها في السنوات الأخيرة، وتسلا شاهد ومستفيد على حد سواء”، مضيفا أن سياسة الانفتاح الصينية ومفاهيم التنمية المتقدمة وبيئة الأعمال الجيدة خلقت فرصاً هائلة للشركات وأن السوق الصينية“ضرورية” لتنمية الشركة.
وواصلت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسريع الاستثمار في شانغهاي خلال السنوات الأخيرة، وأطلقت الشركة رسميا خلال أواخر ديسمبر الماضي مشروع مصنعها الضخم الجديد القادر على إنتاج 10 آلاف ميغاباك سنويا.
ومن المقرر أن يبدأ بناء المشروع الجديد في الربع الأول من العام الجاري ويبدأ الإنتاج في الربع الرابع.
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