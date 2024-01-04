صعود الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات أولية أظهرت تسارع وتيرة التضخم في فرنسا، فضلاً عن تقييم المستثمرين محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.47% إلى 475 نقطة.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7712 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 16571 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.24% إلى 7429 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي اليوم، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.7% على أساس سنوي في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، من 3.5% في قراءة نوفمبر، وذلك إثر تسارع وتيرة الزيادة في أسعار الطاقة والخدمات.

وأشار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس، إلى توقع صناع السياسة النقدية خفض الفائدة بمتوسط 75 نقطة أساس خلال عام 2024، لكنها لم توضح الموعد المقرر لبدء إجراءات التيسير النقدي.





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