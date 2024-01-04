صعود الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات أولية أظهرت تسارع وتيرة التضخم في فرنسا، فضلاً عن تقييم المستثمرين محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.47% إلى 475 نقطة.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7712 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 16571 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.24% إلى 7429 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي اليوم، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.7% على أساس سنوي في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، من 3.5% في قراءة نوفمبر، وذلك إثر تسارع وتيرة الزيادة في أسعار الطاقة والخدمات.
وأشار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس، إلى توقع صناع السياسة النقدية خفض الفائدة بمتوسط 75 نقطة أساس خلال عام 2024، لكنها لم توضح الموعد المقرر لبدء إجراءات التيسير النقدي.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683709
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