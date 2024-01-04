اليوم.. الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل، اليوم الخميس، وذلك بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن السعر للبنزين سيرتفع بمقدار 200 يواناً (نحو 28.17 دولار) للطن، والسعر للديزل سيرتفع بمقدار 190 يواناً للطن.
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وبموجب آلية التسعير الحالية في البلاد، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.
وأضافت اللجنة، أنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في البلاد، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.
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