اليوم.. الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل، اليوم الخميس، وذلك بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن السعر للبنزين سيرتفع بمقدار 200 يواناً (نحو 28.17 دولار) للطن، والسعر للديزل سيرتفع بمقدار 190 يواناً للطن.

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وبموجب آلية التسعير الحالية في البلاد، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وأضافت اللجنة، أنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في البلاد، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.