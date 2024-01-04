البورصة ترتفع 0.3% في المستهل بتداولات 428 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل من تداولات جلسة اليوم الخميس، وحقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 قمة تاريخية جديدة ليصل إلى مستوى 5688 نقطة، وسط صافي شراء من الأجانب بقيمة 4 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 25414 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5688 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 8167 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 30711 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 428 مليون جنيه، من خلال تداول 133 مليون سهم، بتنفيذ 21 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهمًا، وتراجع 42 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.75 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 0.3 مليون جنيه، و4 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 4 مليون جنيه.
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