البورصة ترتفع 0.3% في المستهل بتداولات 428 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل من تداولات جلسة اليوم الخميس، وحقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 قمة تاريخية جديدة ليصل إلى مستوى 5688 نقطة، وسط صافي شراء من الأجانب بقيمة 4 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 25414 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5688 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 8167 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 30711 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 428 مليون جنيه، من خلال تداول 133 مليون سهم، بتنفيذ 21 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهمًا، وتراجع 42 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.75 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 0.3 مليون جنيه، و4 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 4 مليون جنيه.