الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أصبح جواز السفر الإماراتي الأكثر نفوذًا في العالم خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لتصنيف شركة الاستشارات المالية العالمية“أرتون كابيتال” لبداية عام 2024.

إذ يسمح جواز سفر الإمارات لحامليه بدخول 180 دولة حول العالم، منها 120 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، و80 دولة يتم الحصول على تأشيرتها إلكترونيًا أو عند الوصول.

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تلتها مباشرة في المرتبة الثانية الدول الأوروبية ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا التي يسمح جواز سفر كل منها بدخول 178 دولة دون تأشيرة.

وجاء جواز السفر السعودي في المرتبة 48 على مستوى العالم مع بليز والبحرين، إذ يتيح دخول 101 دولة دون الحصول على تأشيرة.





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