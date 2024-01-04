Thursday, 04 January 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

1/4/2024 4:34:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصبح جواز السفر الإماراتي الأكثر نفوذًا في العالم خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لتصنيف شركة الاستشارات المالية العالمية“أرتون كابيتال” لبداية عام 2024.

إذ يسمح جواز سفر الإمارات لحامليه بدخول 180 دولة حول العالم، منها 120 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، و80 دولة يتم الحصول على تأشيرتها إلكترونيًا أو عند الوصول.

موضوعات متعلقة تنسنت تعيد شراء أسهمًا بقيمة قياسية 1.3 مليار دولار في ديسمبر ارتفاع ثقة الشركات البريطانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2022 الصين تستعيد لقب أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم

تلتها مباشرة في المرتبة الثانية الدول الأوروبية ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا التي يسمح جواز سفر كل منها بدخول 178 دولة دون تأشيرة.

وجاء جواز السفر السعودي في المرتبة 48 على مستوى العالم مع بليز والبحرين، إذ يتيح دخول 101 دولة دون الحصول على تأشيرة.


المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107683706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث