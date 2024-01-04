الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصبح جواز السفر الإماراتي الأكثر نفوذًا في العالم خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لتصنيف شركة الاستشارات المالية العالمية“أرتون كابيتال” لبداية عام 2024.
إذ يسمح جواز سفر الإمارات لحامليه بدخول 180 دولة حول العالم، منها 120 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، و80 دولة يتم الحصول على تأشيرتها إلكترونيًا أو عند الوصول.
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تلتها مباشرة في المرتبة الثانية الدول الأوروبية ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا التي يسمح جواز سفر كل منها بدخول 178 دولة دون تأشيرة.
وجاء جواز السفر السعودي في المرتبة 48 على مستوى العالم مع بليز والبحرين، إذ يتيح دخول 101 دولة دون الحصول على تأشيرة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683706
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