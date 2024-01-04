الصين تستعيد لقب أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعادت الصين لقب أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام المنصرم وتليها بعد ذلك اليابان، بعدما أدى ارتفاع الأسعار والقيود المتعلقة بفيروس“كوفيد-19” إلى خفض الطلب بصورة كبيرة في 2022.
وارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال الموجهة للصين بنسبة 12% في 2023 لتصل إلى 71 مليون طن تقريبًا، وذلك حسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها“بلومبرج”.
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ولكن لا تزال تسليمات الغاز الطبيعي المسال في الصين أقل من مستوى عام 2021، ورغم ذلك فمن المتوقع أن تقود البلاد نمو الطلب العالمي خلال العقد المقبل.
وتتوقع“ريستاد إنرجي”، ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 20% تقريبًا إلى 84 مليون طن حتى عام 2025، وإلى 136 مليون طن بحلول عام 2030.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683705
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