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الصين تستعيد لقب أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم

1/4/2024 4:34:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استعادت الصين لقب أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام المنصرم وتليها بعد ذلك اليابان، بعدما أدى ارتفاع الأسعار والقيود المتعلقة بفيروس“كوفيد-19” إلى خفض الطلب بصورة كبيرة في 2022.

وارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال الموجهة للصين بنسبة 12% في 2023 لتصل إلى 71 مليون طن تقريبًا، وذلك حسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها“بلومبرج”.

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ولكن لا تزال تسليمات الغاز الطبيعي المسال في الصين أقل من مستوى عام 2021، ورغم ذلك فمن المتوقع أن تقود البلاد نمو الطلب العالمي خلال العقد المقبل.

وتتوقع“ريستاد إنرجي”، ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 20% تقريبًا إلى 84 مليون طن حتى عام 2025، وإلى 136 مليون طن بحلول عام 2030.


المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107683705

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