يونيو 2024.. اكتمال التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه جارِ العمل في 4 مشروعات صحية جديدة لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل في جنوب سيناء بحلول يونيو 2024.
وأوضح السبكي، اليوم الخميس، أن هذه المشروعات هي إنشاء“مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى دهب”، وكذلك تطوير“مستشفى نويبع، ومركز طب أسرة وادي فيران”.
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وأشار إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، كما يتم تفعيل نظام المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.
واستكملأنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بالمنظومة في جنوب سيناء حتى الآن، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى في نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بين محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي جنوب سيناء، تشمل 8 مستشفيات و23 مركز ووحدة طب أسرة، ولافتًا إلى الانتهاء من نقل تبعية 27 منشآة صحية منهم للهيئة العامة للرعاية الصحية حتى الآن.
وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 23 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة بجنوب سيناء وفقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ومشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من تسجيل باقي المنشآت المنقول تبعيتها للهيئة بالمحافظة بحد أقصى نهاية شهر يناير الجاري.
ولفت إلى استعدادات هيئة الرعاية الصحية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وأسوان خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء، أعلن أمس، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء.
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