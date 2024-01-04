يونيو 2024.. اكتمال التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه جارِ العمل في 4 مشروعات صحية جديدة لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل في جنوب سيناء بحلول يونيو 2024.

وأوضح السبكي، اليوم الخميس، أن هذه المشروعات هي إنشاء“مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى دهب”، وكذلك تطوير“مستشفى نويبع، ومركز طب أسرة وادي فيران”.

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وأشار إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، كما يتم تفعيل نظام المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

واستكملأنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بالمنظومة في جنوب سيناء حتى الآن، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى في نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بين محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي جنوب سيناء، تشمل 8 مستشفيات و23 مركز ووحدة طب أسرة، ولافتًا إلى الانتهاء من نقل تبعية 27 منشآة صحية منهم للهيئة العامة للرعاية الصحية حتى الآن.

وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 23 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة بجنوب سيناء وفقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ومشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من تسجيل باقي المنشآت المنقول تبعيتها للهيئة بالمحافظة بحد أقصى نهاية شهر يناير الجاري.

ولفت إلى استعدادات هيئة الرعاية الصحية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وأسوان خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء، أعلن أمس، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء.