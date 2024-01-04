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ارتفاع ثقة الشركات البريطانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2022

1/4/2024 4:34:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت ثقة الشركات البريطانية خلال الربع الأخير من العام، رغم تراجع إقبال مؤسسات الأعمال على الاستثمار في المملكة المتحدة خلال نفس الفترة.

وأظهر مسح فصلي أجرته غرفة التجارة البريطانية وصدرت نتائجه الخميس، أن 56% من الشركات تتوقع زيادة حجم مبيعاتها خلال العام الجاري، ارتفاعاً من 53% في استطلاع الربع الثالث من العام.

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الأمر الذي يعني ارتفاع ثقة الشركات البريطانية بشأن الأعمال المستقبلية إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2022 قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأبلغ 24% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع عن زيادة استثماراتها خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين أفادت 60% من الشركات بأن مستوى الاستثمار ظل ثابتاً خلال نفس الفترة.


المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107683703

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