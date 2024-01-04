ارتفاع ثقة الشركات البريطانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت ثقة الشركات البريطانية خلال الربع الأخير من العام، رغم تراجع إقبال مؤسسات الأعمال على الاستثمار في المملكة المتحدة خلال نفس الفترة.
وأظهر مسح فصلي أجرته غرفة التجارة البريطانية وصدرت نتائجه الخميس، أن 56% من الشركات تتوقع زيادة حجم مبيعاتها خلال العام الجاري، ارتفاعاً من 53% في استطلاع الربع الثالث من العام.
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الأمر الذي يعني ارتفاع ثقة الشركات البريطانية بشأن الأعمال المستقبلية إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2022 قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأبلغ 24% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع عن زيادة استثماراتها خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين أفادت 60% من الشركات بأن مستوى الاستثمار ظل ثابتاً خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683703
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