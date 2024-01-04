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تنسنت تعيد شراء أسهمًا بقيمة قياسية 1.3 مليار دولار في ديسمبر

1/4/2024 4:34:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعادت“تنسنت هولدينجز” شراء أسهمًا بقيمة قياسية بلغت 10 مليارات دولار هونج كونج (1.3 مليار دولار) في ديسمبر.

وذلك بعدما هبط سهم الشركة 12% في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بعدما فاجأت هيئة تنظيم الألعاب الصينية المستثمرين بلوائح جديدة تسببت في عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا.

موضوعات متعلقة ارتفاع ثقة الشركات البريطانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2022 الصين تستعيد لقب أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

ومنذ ذلك الحين سرعت أكثر الشركات الصينية من حيث القيمة وتيرة مشترياتها اليومية إلى حوالي مليار دولار هونج كونج، مقارنة مع المتوسط البالغ 375 مليون دولار هونج كونج المسجل في العام الماضي قبيل إعلان القيود.

وعلى الرغم من مسعى بكين منذ ذلك الحين إلى احتواء الأضرار التي لحقت بالسوق، إلا أن سهم“تنسنت” لا يزال أقل بحوالي 4% عما كان عليه قبل اقتراح القواعد الجديدة.

المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107683702

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