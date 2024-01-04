تنسنت تعيد شراء أسهمًا بقيمة قياسية 1.3 مليار دولار في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعادت“تنسنت هولدينجز” شراء أسهمًا بقيمة قياسية بلغت 10 مليارات دولار هونج كونج (1.3 مليار دولار) في ديسمبر.
وذلك بعدما هبط سهم الشركة 12% في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بعدما فاجأت هيئة تنظيم الألعاب الصينية المستثمرين بلوائح جديدة تسببت في عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا.
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ومنذ ذلك الحين سرعت أكثر الشركات الصينية من حيث القيمة وتيرة مشترياتها اليومية إلى حوالي مليار دولار هونج كونج، مقارنة مع المتوسط البالغ 375 مليون دولار هونج كونج المسجل في العام الماضي قبيل إعلان القيود.
وعلى الرغم من مسعى بكين منذ ذلك الحين إلى احتواء الأضرار التي لحقت بالسوق، إلا أن سهم“تنسنت” لا يزال أقل بحوالي 4% عما كان عليه قبل اقتراح القواعد الجديدة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683702
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