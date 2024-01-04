بسبب موقفه من الحرب على غزة...موظفون في حملة بايدن يحذرون من خسارته للناخبين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- حذر 17 موظفا في حملة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من خسارته للناخبين، بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وحدد موظفو حملة بايدن في الرسالة التي نشرت على موقع Medium، خمس نقاط يطالبون بايدن بتنفيذها وهي:

-الدعوة علنا إلى، واستخدام النفوذ المالي والدبلوماسي لتحقيق، وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

-الدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك مطالبة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن وأن تفرج إسرائيل عن أكثر من 2000 فلسطيني محتجزين إداريا دون تهمة.

-إنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل.

-التحقيق فيما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك قانون ليهي، الذي يحظر على المساعدات العسكرية الأمريكية تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

-اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء ظروف الفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي التي تشكل الأسباب الجذرية لهذا الصراع.

وقالت الرسالة: "لقد شهد طاقم بايدن الرئاسي متطوعين ينسحبون بأعداد كبيرة، والأشخاص الذين صوتوا باللون الأزرق (لون الحزب الديمقراطي) لعقود من الزمن يشعرون بعدم اليقين بشأن القيام بذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب هذا الصراع"، مشددة على أن "كل دقيقة تمر دون وقف إطلاق النار هي حياة أخرى تفقد، حياة كان من الممكن إنقاذها بالعمل السياسي الذي تقومون به. كموظفين لديكم، نعتقد أنه من الواجب الأخلاقي والانتخابي بالنسبة لكم أن تدعوا علنا إلى وقف العنف".



