الإحصاء: تراجع كميات الإنتاج الصناعي بحوالي 32% خلال شهرين من العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بتراجع كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين بحوالي 32% خلال شهري 10 و11/ 2023 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأوضح "الإحصاء" في بيان، صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 9.33% خلال شهر تشرين الثاني 2023، مقارنة بشهر تشرين الأول 2023، وذلك بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي أدى إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل داخل القطاع، إضافة إلى تدمير جزء كبير منها.

كما انعكس ذلك أيضاً على انخفاض إنتاج معظم المنشآت العاملة في الضفة الغربية، بسبب قلة الطلب المحلي، وتقليص ساعات العمل، وتسريح العديد من العمال، بسبب الظروف السياسية الراهنة من إغلاقات، وتقطيع للطرق، إضافة إلى تراجع التصدير من الإنتاج المحلي إلى الخارج، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 74.47 خلال شهر تشرين الثاني 2023، مقارنة بـ82.13 خلال شهر تشرين الأول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضاً مقداره 12.08% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا، وأهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الفلزات الأساسية (صناعة المنتجات المعدنية الأساسية).

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعا في أنشطة صناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 4.95%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 15.00%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه إلى أنه بسبب العدوان، فقد تم تقدير قيم الإنتاج للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة لشهر تشرين ثاني 2023، اعتمادا على التوصيات الدولية في هذا المجال.



