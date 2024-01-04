تشييع جثمان الشهيد أسيد بني عودة في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شيع أهالي محافظة طوباس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أسيد بني عودة من بلدة طمون، الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجرا خلال اقتحام البلدة.
وانطلق موكب تشييع الشهيد بني عودة من مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث حمل المشيعون جثمانه على الأكتاف وجابوا به شوارع المدينة، قبل نقله إلى مسقط رأسه في بلدة طمون، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ثم أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.
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