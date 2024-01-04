تشييع جثمان الشهيد أسيد بني عودة في طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيع أهالي محافظة طوباس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أسيد بني عودة من بلدة طمون، الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجرا خلال اقتحام البلدة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد بني عودة من مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث حمل المشيعون جثمانه على الأكتاف وجابوا به شوارع المدينة، قبل نقله إلى مسقط رأسه في بلدة طمون، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ثم أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.