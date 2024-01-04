الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس: إصابتان واعتقالات وقصف منزل وتدمير ممتلكات

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحامها لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ما أدى إلى وقوع إصابتين، وتسجيل اعتقالات، وقصف منزل، وتدمير الشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين ومنازلهم والمنشآت العامة والخاصة وتخريبها.
وأفاد الهلال الأحمر، بأن إصابتين وصلتا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب المبرح.
وهدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد غيث شحادة في حارة الجورة بالمخيم، الذي استُشهد في السابع عشر من كانون الأول الماضي.
كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم المحاصر من كل جهاته ومداخله، في الوقت الذي يداهم فيه جنود الاحتلال منازل المواطنين، ويحتجز سكانها، ويُخضعهم للاستجواب، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح، بمن فيهم كبار السن، ويعتقل المئات منهم، ويحول بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة.
وفي تطور لاحق، أعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واعترضت سيرها وأوقفت إحداها عند دوار اليونس (دوار شويكة) شمال المدينة وقامت بتفتيشها.
كما أوقفت مركبة تلفزيون فلسطين أثناء توجهها إلى المدينة عبر الدوار ذاته بعد ملاحقتها.
وذكرت مراسلة التلفزيون الصحفية بيان دياب، إن قوات الاحتلال التي كانت متمركزة عند دوار شويكة، أجبرتهم على التوقف، والنزول من المركبة، ودققت في هوياتهم وبطاقاتهم الصحفية وتصويرها، وأخضعتهم للاستجواب الميداني وتصويرهم أيضا، قبل أن تُفرج عنهم.
واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان الذين كانوا يستقلون مركبتهم الخاصة على شارع نابلس بالقرب من مخيم نور شمس، بعد تفتيشها وإخضاعهم للتحقيق الميداني.
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