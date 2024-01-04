الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2200

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2290 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار الجيش عبر موقعه إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 991.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.