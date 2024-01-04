الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2200

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2290 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأشار الجيش عبر موقعه إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 991.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.
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