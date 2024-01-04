مجال التصنيع في الولايات المتحدة يستمر بالتراجع

(MENAFN
) خلال شهر ديسمبر، استمر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في مسار الانخفاض، على الرغم من أن الوتيرة تراجعت قليلًا، كما يُظهره الارتفاع المعتدل في مستويات الإنتاج وزيادة ملحوظة في نشاط التوظيف داخل المصانع, وأظهرت البيانات التي نشرها معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء الموافق 3 يناير, أن مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" للتصنيع ارتفع إلى 47.4 الشهر الماضي، مقارنةً بـ 46.7 الذي كان عليه لمدة شهرين متتاليين.
كما أن هذا الانخفاض المستمر يمثل الشهر الرابع عشر على التوالي حيث تقلص المؤشر تحت الحاجز المهم عند 50 نقطة، وهو الوضع الذي لم يشهده السوق منذ الفترة من أغسطس 2000 حتى يناير 2002, ولاحظ أن الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم من قبل رويترز كانوا يتوقعون قراءة أقل بقليل، متوقعين أن يصل المؤشر إلى 47.1. بالإضافة إلى ذلك، يُبرز معهد إدارة التوريد أن المؤشر يشير إلى تراجع اقتصادي أوسع نطاقًا عندما يكون دائمًا أقل من 48.7.
كذلك في هذا السياق المتنامي للانخفاض، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الدور الذي يلعبه قطاع التصنيع ضمن الإطار الاقتصادي الأمريكي الأوسع, ويمثل حوالي 10.3 بالمئة من النشاط الاقتصادي للبلاد، وتبقى وتيرة نمو القطاع قلقًا, ومع ذلك، هناك جوانب إيجابية داخل هذا السياق، حيث كانت هناك زيادات سنوية ملحوظة في طلبات السلع المعمرة في نوفمبر، مما يشير إلى مناطق تظهر فيها التصنيع قدرة على التكيف وفرص نمو محتملة. وعلى الرغم من هذه العلامات الإيجابية المتقطعة، يُؤكد المؤشر المستمر للمؤشر على الحاجة للمسؤولين السياسيين وقادة الصناعة لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه قطاع التصنيع، لضمان قدرته على التكيف والنجاح في بيئة اقتصادية متغيرة.
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