أزمة إمدادات القهوة تتفاقم نتيجة النزاعات في البحر الأحمر

(MENAFN
) أصدرت المنظمة الدولية للقهوة بيانًا يوم الأربعاء الموافق 3 يناير, يشير إلى تعطلات في سلسلة الإمداد بالقهوة بسبب ارتفاع رسوم الشحن على بعض الطرق البحرية, وتأتي هذه الزيادة في تكاليف النقل نتيجة لتصاعد النزاعات في البحر الأحمر، مما يجبر شركات الشحن على اتخاذ مسارات بديلة. وفي صميم هذه التعطيلات، وتقوم جماعة الحوثي اليمنية بأعمال عدائية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، خصوصًا تلك المرتبطة بإسرائيل، انطلاقًا من موقف تضامني مع الفلسطينيين في غزة.
كما تبنت جماعة الحوثي مسؤولية هجوم على سفينة حاويات تابعة لشركة "سي إم إيه سي جي إم" في ظل التوتر المتزايد، متبوعة بعملية أخرى على سفينة لشركة "ميرسط", وهذه الظروف الحساسة دفعت شركات الشحن إلى إعادة النظر في مساراتها المعتادة للحد من المخاطر المحتملة.
كذلك تعيش الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص تداعيات واسعة النطاق، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات القهوة من الدول الآسيوية, وتلعب الدول مثل فيتنام وإندونيسيا دورًا مهمًا في تلبية الطلب الأوروبي الكبير على القهوة. وبالإضافة إلى ذلك، يفضل المستهلكون الأوروبيون القهوة عالية الجودة من دول شرق أفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا, ونظرًا لتعقيدات سلاسل الإمداد العالمية، يمكن أن تؤدي التعطيلات في البحر الأحمر إلى تأثيرات واسعة النطاق، مع توقعات بأن تؤثر على شحنات منتجات زراعية أخرى مثل الكاكاو والقطن، مما يثير مخاوف حول استقرار سلاسل الإمداد وفعاليتها من الناحية التكلفة في ظل التحديات الجيوسياسية.
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