الفيدرالي الأمريكي يتحدى صعوبات تضخم متصاعدة مع انخفاض محتمل في الفائدة

(MENAFN
) ألقى محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر الضوء على الموقف الحذر للبنك المركزي بشأن سياسته النقدية للفائدة, ويشير الإجماع بين مسؤولي الاحتياطي إلى أن الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة سيكون من الناجع "لبعض الوقت". ومع ذلك، وبشكل مثير للاهتمام، هناك اعتراف متزايد داخل اللجنة بأن ذروة أسعار الفائدة قد تم بالفعل تحقيقها، مما يفتح الباب أمام تخفيضات محتملة خلال العام 2024.
كما تتمثل القضية المركزية في التفكيرات الفيدرالية الاحتياطية في التزامها الثابت بالحفاظ على سياسة نقدية محددة، على الأقل حتى يظهر إشارات واضحة بأن التضخم يتجه بشكل واضح نحو الانخفاض المستدام, وهذا التعهد يُسلِط الضوء على حذر الاحتياطي في التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة ضغوط التضخم.
في حين أبدت لجنة السياسة النقدية استعدادها للنظر في خفض معدل الفائدة الحيوي خلال عام 2024 في إطار استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي المعقدة، وهذا التعديل المحتمل يعتمد على اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من أن الوقت المناسب لهذا التحرك النقدي ما زال غير واضح.
كذلك اختار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في 13 ديسمبر، وهو القرار الذي يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تستقر فيها المعدلات بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة, ويُلاحظ أن هذا النطاق يمثل أعلى معيار في أكثر من عقدين من الزمن، مما يشير إلى السياسة النقدية المحكمة للفيدرالي.
وفي إطار النظرة المستقبلية للفيدرالي، أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة التي تم الكشف عنها في ديسمبر فرصة حاسمة في السياسة النقدية الأمريكية, وأعرب البنك المركزي عن اعتقاده بأن فترة التشديد النقدي الشديد قد انتهت، متوقعًا تخفيضًا في تكاليف الاقتراض بنسبة 75 نقطة أساس خلال العام المقبل, وهذا التوقع يُظهر النهج التطوري للفيدرالي، مع التأكيد على القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية بينما يُبقي نظرة حذرة على ديناميات التضخم.
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