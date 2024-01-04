الاختراعات السويسرية الثمانية الرائدة خلال عام 2023

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Acht bahnbrechende Schweizer Erfindungen im Jahr 2023Español (es) Ocho revolucionarios inventos suizos de 2023中文 (zh) 2023年具开拓性的八大瑞士发明Français (fr) Les huit inventions suisses les plus prometteuses de l'année 2023English (en) Eight ground-breaking Swiss inventions of 2023 (الأصلي)Pусский (ru) Революционные изобретения, сделанные в 2023 году в Швейцарии日本語 (ja) 2023年のスイス8大発明Italiano (it) Otto invenzioni rivoluzionarie svizzere del 2023

يُقابل الجمال الطبيعي المذهل لسويسرا، قطاعاتها الأكاديمية والبحثية الناجحة. حيث تعتبر الجامعات ومعاهد البحوث السويسرية من بين الأفضل في العالم، وتستمر في جذب عدد متزايد من الطلاب (12300 في عام 2020، أو +17% منذ عام 2017) والعلماء الموهوبين على المستوى الدولي. وتعد الدولة التي تشقها جبال الألب واحدة من أكثر بلدان العالم ابتكارًا، وتتمتع بسمعة جيدة وتتميّز في مجاليْ العلوم والتكنولوجيا. وتستثمر 3.3% من اجمالي الناتج المحلي السنوي في مجالي البحث والتطوير (أرقام 2021).

لقد اخترنا ثمانية مشاريع بحثية وابتكارات سويسرية النشأة، أثارت انتباهنا خلال عام 2023.

مواد جديدة لعلاج المعدة والأمعاء

يمكن أن يشكل نزيف جروح المعدة والأمعاء، تهديدا للحياة. وتوجد ضمادات يمكنها إغلاق الأنسجة التالفة. لكنها تذوب بسرعة كبيرة. وقام العلماء في سويسرارابط خارجي وجمهورية التشيك الآن، بصنع ضمادات من بوليمرات خاصة تتشابك مع الأنسجة المعوية وتغلق الجرح. وبهذه الطريقة، تمنع الضمادة اللاصقة الأحماض، وبقايا الطعام المحملة بالجراثيم من التسرب من الجهاز الهضمي، والتسبب في الالتهاب أو حتى تسمم الدم الذي يهدد الحياة. وتتوفر الضمادات أيضًا على أجهزة استشعار، يمكنها إرسال إنذار مبكر قبل أن تتسرب العصارات الهضمية إلى تجويف البطن.

Empa

مسيّرة مقاومة للحرارة للمساعدة في مكافحة الحرائق

تقوم المسيّرات بالفعل برفع خراطيم إطفاء الحرائق إلى ناطحات السحاب، أو إسقاط مواد مضادة للاشتعال في المناطق النائية، لمنع حرائق الغابات من الانتشار - ولكن فقط على مسافة آمنة. ويمكن أن تصل درجة الحرارة داخل مبنى يحترق إلى 1000 درجة مئوية. وللاقتراب أكثر، طوررابط خارجي باحثون في المختبرات الفدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا (Empa) وكلية إمبريال كوليدج في لندن، مسيّرة مقاومة للحرارة، تُعرف باسم "فاير درون" (FireDrone)، مصنوعة من مواد عازلة للحرارة، كالألياف الزجاجية وإيروجيل بوليميد السائل. وقد تم استلهام صنع الإيروجيل السائل من حيوانات مثل طيور البطريق، والثعالب القطبية الشمالية التي تعيش وتقاوم بيئة شديدة البرودة بفضل طبقات جسمها من الدهون أو الفراء.

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