الاختراعات السويسرية الثمانية الرائدة خلال عام 2023

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Acht bahnbrechende Schweizer Erfindungen im Jahr 2023
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Ocho revolucionarios inventos suizos de 2023
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2023年具开拓性的八大瑞士发明
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Les huit inventions suisses les plus prometteuses de l'année 2023
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Eight ground-breaking Swiss inventions of 2023 (الأصلي)
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Революционные изобретения, сделанные в 2023 году в Швейцарии
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2023年のスイス8大発明
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Otto invenzioni rivoluzionarie svizzere del 2023
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يُقابل الجمال الطبيعي المذهل لسويسرا، قطاعاتها الأكاديمية والبحثية الناجحة. حيث تعتبر الجامعات ومعاهد البحوث السويسرية من بين الأفضل في العالم، وتستمر في جذب عدد متزايد من الطلاب (12300 في عام 2020، أو +17% منذ عام 2017) والعلماء الموهوبين على المستوى الدولي. وتعد الدولة التي تشقها جبال الألب واحدة من أكثر بلدان العالم ابتكارًا، وتتمتع بسمعة جيدة وتتميّز في مجاليْ العلوم والتكنولوجيا. وتستثمر 3.3% من اجمالي الناتج المحلي السنوي في مجالي البحث والتطوير (أرقام 2021).
لقد اخترنا ثمانية مشاريع بحثية وابتكارات سويسرية النشأة، أثارت انتباهنا خلال عام 2023.
مواد جديدة لعلاج المعدة والأمعاء
يمكن أن يشكل نزيف جروح المعدة والأمعاء، تهديدا للحياة. وتوجد ضمادات يمكنها إغلاق الأنسجة التالفة. لكنها تذوب بسرعة كبيرة. وقام العلماء في سويسرارابط خارجي وجمهورية التشيك الآن، بصنع ضمادات من بوليمرات خاصة تتشابك مع الأنسجة المعوية وتغلق الجرح. وبهذه الطريقة، تمنع الضمادة اللاصقة الأحماض، وبقايا الطعام المحملة بالجراثيم من التسرب من الجهاز الهضمي، والتسبب في الالتهاب أو حتى تسمم الدم الذي يهدد الحياة. وتتوفر الضمادات أيضًا على أجهزة استشعار، يمكنها إرسال إنذار مبكر قبل أن تتسرب العصارات الهضمية إلى تجويف البطن.
Empa
مسيّرة مقاومة للحرارة للمساعدة في مكافحة الحرائق
تقوم المسيّرات بالفعل برفع خراطيم إطفاء الحرائق إلى ناطحات السحاب، أو إسقاط مواد مضادة للاشتعال في المناطق النائية، لمنع حرائق الغابات من الانتشار - ولكن فقط على مسافة آمنة. ويمكن أن تصل درجة الحرارة داخل مبنى يحترق إلى 1000 درجة مئوية. وللاقتراب أكثر، طوررابط خارجي باحثون في المختبرات الفدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا (Empa) وكلية إمبريال كوليدج في لندن، مسيّرة مقاومة للحرارة، تُعرف باسم "فاير درون" (FireDrone)، مصنوعة من مواد عازلة للحرارة، كالألياف الزجاجية وإيروجيل بوليميد السائل. وقد تم استلهام صنع الإيروجيل السائل من حيوانات مثل طيور البطريق، والثعالب القطبية الشمالية التي تعيش وتقاوم بيئة شديدة البرودة بفضل طبقات جسمها من الدهون أو الفراء.
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