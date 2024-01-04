90 يوما من العدوان .. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



واستُشهد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح، يؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6.



وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.



كما شهدت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.



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