مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الخارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية.
وفي لقاء آخر، تزور لجنة الصحة والغذاء مستشفى الجامعة الأردنية للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدم للمرضى، فيما تلتقي لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة بمجموعة من الرياديين في قطاع التكنولوجيا.
كما تزور لجنة السياحة والآثار النيابية محافظة عجلون، للاطلاع على الواقع السياحي في المنطقة.
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