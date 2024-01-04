مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الخارجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية.



وفي لقاء آخر، تزور لجنة الصحة والغذاء مستشفى الجامعة الأردنية للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدم للمرضى، فيما تلتقي لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة بمجموعة من الرياديين في قطاع التكنولوجيا.



كما تزور لجنة السياحة والآثار النيابية محافظة عجلون، للاطلاع على الواقع السياحي في المنطقة.