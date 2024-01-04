رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وبلدات عدة بغلاف غزة.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من غزة، وأن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وجنوب إسرائيل.
من جهتها، قالت بلدية عسقلان إن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة.
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