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رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

1/4/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وبلدات عدة بغلاف غزة.


كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من غزة، وأن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وجنوب إسرائيل.


من جهتها، قالت بلدية عسقلان إن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة.


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