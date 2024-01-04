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الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

1/4/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة فلسطينيين، واستولت على 4 مركبات من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: أحمد عيسى ربعي، وإياس أحمد ربعي، وخليل عيسى ربعي، ومحمد عيسى الجبور، وهاني ربعي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المعتقل هاني ربعي، بالإضافة إلى ثلاث مركبات من البلدة.
وفي مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال الفلسطيني عبد الله مريش بعد مداهمة منزله وتفتيشه.




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