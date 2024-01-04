الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة فلسطينيين، واستولت على 4 مركبات من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: أحمد عيسى ربعي، وإياس أحمد ربعي، وخليل عيسى ربعي، ومحمد عيسى الجبور، وهاني ربعي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المعتقل هاني ربعي، بالإضافة إلى ثلاث مركبات من البلدة.
وفي مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال الفلسطيني عبد الله مريش بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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