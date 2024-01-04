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فيديو يثير موجة انتقادات.. ذباب يملأ رأس مذيع كويتي على الهواء

1/4/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انشغلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار مقطع مصور يظهر مذيعا في التلفزيون الكويتي الرسمي وهو يتحدث، فيما تتطاير الحشرات حوله، ما أثار انتقادات واسعة.

وتساءل كثيرون عن غياب معدي البرنامج والموظفين والكادر المسؤول من مخرج ومصور ومنتج وما إلى ذلك من طاقم مهمّته إظهار البرنامج بأبهى حلّة، مشددين على أنه خطأ غير مقبول.
في حين دافع آخرون عن الأمر مشددين على أن الخطأ وارد، ومطالبين المنتقدين بالكف عن إظهار السلبيات فقط، وفق التغريدات.
أمام هذه البلبلة، تدخلت وزارة الإعلام الكويتية وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة .

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