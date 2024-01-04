فيديو يثير موجة انتقادات.. ذباب يملأ رأس مذيع كويتي على الهواء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انشغلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار مقطع مصور يظهر مذيعا في التلفزيون الكويتي الرسمي وهو يتحدث، فيما تتطاير الحشرات حوله، ما أثار انتقادات واسعة.
وتساءل كثيرون عن غياب معدي البرنامج والموظفين والكادر المسؤول من مخرج ومصور ومنتج وما إلى ذلك من طاقم مهمّته إظهار البرنامج بأبهى حلّة، مشددين على أنه خطأ غير مقبول.
في حين دافع آخرون عن الأمر مشددين على أن الخطأ وارد، ومطالبين المنتقدين بالكف عن إظهار السلبيات فقط، وفق التغريدات.
أمام هذه البلبلة، تدخلت وزارة الإعلام الكويتية وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة .
العربية
MENAFN04012024000208011052ID1107683442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.