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موسكو تسجّل 27.1 درجة تحت الصفر الليلة الماضية

1/4/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس بأن ليلة الـ4 من يناير في موسكو كانت الأشد برودة منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت الحرارة إلى 27.1 تحت الصفر.
وكتب في صفحته على "تلغرام": "بلغ الصقيع في موسكو إلى ذروته، وسجلت محطة الأرصاد الجوية الواقعة في مركز معارض عموم روسيا 26.4 درجة تحت الصفر وفي محطة بالتشوغ (وسط موسكو) – 24.8 درجة تحت الصفر وفي منطقة توشينو بالمدينة – 27.1 درجة تحت الصفر".


وأضاف: "حتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس انخفضت درجة الحرارة إلى 26.9 درجة تحت الصفر. وأصبح هذا الليل هو الأشد في الشتاء الجاري".


وأشار الخبير إلى أنه لم يتم تسجيل مثل هذا الصقيع في موسكو في 4 يناير منذ 42 عاما.

RT

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