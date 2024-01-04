متهم 'ينقض' على قاضية خلال محاكمته في أمريكا - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأ متهم قاضية وانقض عليها أثناء حديثها خلال جلسة محاكمة في ولاية نيفادا الأميركية.
وفي الواقعة الغريبة التي شهدتها محكمة مقاطعة كلارك، يوم الأربعاء، رفضت القاضية ماري كاي هولثوس الإفراج بكفالة عن المتهم ديبرا ريدين.
وكان محامي المتهم يطلب الإفراج عن موكله بكفالة مع وضعه تحت المراقبة، لكن القاضية قالت: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتذوق شيئا آخر".
وبينما كانت القاضية تتحدث، باغتها المتهم بهجوم غير متوقع، إذ طار في الهواء وقفز فوق الطاولة التي أمامها وانقض عليها بحركة مفاجئة.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن القاضية ومساعدها أصيبا في الواقعة، ونقل الأخير فقط إلى المستشفى.
وفي المقابل، اتهم ريدن بمحاولة الضرب مما أدى إلى أذى جسدي كبير، وهي التهمة ذاتها التي كان يحاكم عليها في الأساس .
سكاي نيوز
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