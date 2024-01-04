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متهم 'ينقض' على قاضية خلال محاكمته في أمريكا - فيديو

1/4/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأ متهم قاضية وانقض عليها أثناء حديثها خلال جلسة محاكمة في ولاية نيفادا الأميركية.

وفي الواقعة الغريبة التي شهدتها محكمة مقاطعة كلارك، يوم الأربعاء، رفضت القاضية ماري كاي هولثوس الإفراج بكفالة عن المتهم ديبرا ريدين.
وكان محامي المتهم يطلب الإفراج عن موكله بكفالة مع وضعه تحت المراقبة، لكن القاضية قالت: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتذوق شيئا آخر".
وبينما كانت القاضية تتحدث، باغتها المتهم بهجوم غير متوقع، إذ طار في الهواء وقفز فوق الطاولة التي أمامها وانقض عليها بحركة مفاجئة.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن القاضية ومساعدها أصيبا في الواقعة، ونقل الأخير فقط إلى المستشفى.
وفي المقابل، اتهم ريدن بمحاولة الضرب مما أدى إلى أذى جسدي كبير، وهي التهمة ذاتها التي كان يحاكم عليها في الأساس .

سكاي نيوز

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