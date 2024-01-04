وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعت نقابة الأطباء الأردنيين، وفاة 5 من أعضائها توفوا مؤخرا.
الأطباء الذين نعتهم النقابة هم:
الدكتور صلاح الخطيب
الدكتور مكسيم الطراونة
الدكتور معتصم ماتاني
الدكتور مصطفى الزبدة
الدكتور سامي جلاد
وتقدمت النقابة من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعدهم حسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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