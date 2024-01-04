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وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

1/4/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعت نقابة الأطباء الأردنيين، وفاة 5 من أعضائها توفوا مؤخرا.

الأطباء الذين نعتهم النقابة هم:


الدكتور صلاح الخطيب
الدكتور مكسيم الطراونة
الدكتور معتصم ماتاني
الدكتور مصطفى الزبدة
الدكتور سامي جلاد


وتقدمت النقابة من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعدهم حسن العزاء.


إنا لله وإنا إليه راجعون.


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