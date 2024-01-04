إسرائيل: هجمات الحوثيين على السفن تهدد العالم

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر هي مقدمة لمستقبل مظلم للعالم "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم".

وقال إردان أمام مجلس الأمن الدولي إن "هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر هي مقدمة للمستقبل المظلم المتوقع للمنطقة والعالم بأسره إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة ضدهم بشكل عاجل"، معتبرا أن "نظام آية الله في إيران هو العامل الوحيد الذي يربط ويوجه بين جميع مرتكبي الدمار في الشرق الأوسط".

ورأى أن الهجمات الحوثية على السفن "ليست مشكلة إسرائيلية، ولا حتى مشكلة شرق أوسطية، بل هي تهديد للعالم أجمع، والإغلاق الكامل لمضيق باب المندب سيكلف الاقتصاد العالمي 6 مليارات دولار يوميا"، لافتا إلى أنه "سبق لهذا المجلس أن اعترف بالحوثيين كمنظمة إرهابية. والآن هو الوقت المناسب لفرض عقوبات عليهم وعلى أولئك الذين يمولونهم أو يسلحونهم".

وأضاف: "إيران تختبئ وهي من يحرك خيوط وسلاح وتمويل تنظيماتها الإرهابية. الحوثيون، الإرهابيون الذين ينتمون إلى واحدة من أفقر دول العالم، لم يكونوا ليحصلوا على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متفجرة لولا إيران، ولم تكن لتتمكن من تحديد مواقع السفن دون تلقي معلومات استخباراتية من إيران في الوقت الفعلي".

يذكر أنه ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.



