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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

1/4/2024 3:11:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي،
فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتمركزت بين حيي الإرسال والمصايف، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفادت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات سكنية في حي المصايف واعتقلت الشاب مؤمن زيد وشاب آخر
لم تعرف هويته
بعد.

وفي البيرة اعتقلت فادي كراكرة، والمحرر أمير أبو عودة من مدينة البيرة، وأحمد أبو النادي، وأحمد إياد صندوقة من حي سطح مرحبا بالمدينة، ومؤمن زيد من حي المصايف بمدينة رام الله.

وفي الخليل اعتقلت ستة مواطنين واستولت على مركبات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: أحمد عيسى ربعي، وإياس أحمد ربعي، وخليل عيسى ربعي، ومحمد عيسى الجبور، وهاني ربعي
بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المعتقل هاني ربعي، بالإضافة إلى ثلاث مركبات من البلدة.

وفي مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن عبد الله مريش بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



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