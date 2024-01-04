الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي،
فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من مدينة رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتمركزت بين حيي الإرسال والمصايف، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
وأفادت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات سكنية في حي المصايف واعتقلت الشاب مؤمن زيد وشاب آخر
لم تعرف هويته
بعد.
وفي البيرة اعتقلت فادي كراكرة، والمحرر أمير أبو عودة من مدينة البيرة، وأحمد أبو النادي، وأحمد إياد صندوقة من حي سطح مرحبا بالمدينة، ومؤمن زيد من حي المصايف بمدينة رام الله.
وفي الخليل اعتقلت ستة مواطنين واستولت على مركبات.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: أحمد عيسى ربعي، وإياس أحمد ربعي، وخليل عيسى ربعي، ومحمد عيسى الجبور، وهاني ربعي
بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المعتقل هاني ربعي، بالإضافة إلى ثلاث مركبات من البلدة.
وفي مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن عبد الله مريش بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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