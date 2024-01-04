فنزويلا تسجل أعلى نسبة للتضخم في العالم ولبنان يحلّ ثانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" بأن فنزويلا سجلت حتى أكتوبر الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.وأضافت الوكالة اعتمادا على إحصائيات 193 دولة أن لبنان حل في المركز الثاني عالميا حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 215%.



وجاءت بعد لبنان الأرجنتين بواقع 143%، وتركيا 61.4%، وسيراليون 54.6%.

وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.



وفي الشرق الأوسط كان لبنان وتركيا وإيران هي الدول المتصدرة من حيث نمو الأسعار بواقع 39.2%، في حين كان التضخم أكثر تواضعا في ليبيا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%.



وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%.



وسجلت نصف بلدان العالم حتى أكتوبر الماضي نموا متفاوتا في الأسعار بلغ متوسطة 4.8%، حيث ارتفعت الأسعار في روسيا 6.7%، وبولندا 6.6%.



وتباطأ التضخم في أكتوبر الماضي في 97 دولة حول العالم، حيث سجل التباطؤ الأكبر في هايتي بواقع 9 نقاط مئوية.



وسجلت سورينام تباطؤا بواقع 8 نقاط مئوية، ورواندا 5.5 نقطة مئوية.

RT