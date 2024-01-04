المؤشر الأوروبي الأساسي يتراجع بين المخاوف من سياسات المصرف المركزي

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، شهد المؤشر الأوروبي الرئيسي انخفاضًا بارزًا، ووصل إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع. هذا الانخفاض الواضح يمثل تحديًا للارتفاع القوي الذي شهده السوق في عام 2023, وقد تم تحفيز الزخم الإيجابي في العام الماضي بشكل أساسي بفضل التوقعات المتزايدة بأن البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، ستتجه نحو سياسة نقدية أكثر دعمًا في العام القادم.
كما ختم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول بانخفاض نسبته 0.9 بالمئة, مما يمثل أداءه الأكثر هدوءًا منذ 14 ديسمبر وأكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر, ولم يقتصر هذا التراجع على السوق الأوروبي بشكل عام، فقد شهدت المؤشرات الرئيسية في اقتصادات مهمة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تراجعات تجاوزت 1 بالمئة, واقتربت هذه المؤشرات من أدنى مستوياتها خلال شهر تقريبًا، معبرةً عن مخاوف المستثمرين.
كذلك أصبح قطاع البناء والمواد الأكثر تضررًا فيما يتعلق بالقطاعات الفرعية، مسجلًا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2.9 بالمئة, وهذا التراجع يعتبر الأكبر في يوم واحد منذ ستة أشهر. في الوقت نفسه، واجه قطاع الخدمات المالية تحديات بانخفاض نسبته 2.5 بالمئة, مما أثار مزيدًا من القلق في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، واجه قطاع الموارد الأساسية صعوبات، بشكل رئيسي بسبب انخفاض أسعار المعادن، مما أدى إلى هبوط بنسبة 2.3 بالمئة.
في حين يمكن فهم رد السوق في سياق الشائعات المتصاعدة حول مسار البنك المركزي الأوروبي في السياسة النقدية لعام 2024, وكانت هذه التوقعات قد أثرت سابقًا في رفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 12.7 بالمئة خلال عام 2023, ولكن التراجع الأخير يبرز الحساسية المتزايدة للأسواق الأوروبية تجاه تطورات سياسات البنوك المركزية والعوامل الاقتصادية الكبرى.
MENAFN04012024000045015682ID1107683422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.