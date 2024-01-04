زخم البيتكوين الإيجابي ينخفض بين شكوك بشأن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 3 يناينر، شهدت البيتكوين تغييرًا ملحوظًا في مسارها السوقي، متحولة من مرحلة صاعدة إلى وضع أكثر سلبية, وظهر هذا التغيير في المشهد بينما تتصاعد الشكوك حول الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة "إي تي إف" المرتبطة بالبيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية, وعلى الرغم من أن فرص الموافقة ما زالت قائمة، يبدو أن عددًا متزايدًا من المستثمرين يتبنى نهجًا حذرًا، محاذين استراتيجياتهم الاستثمارية استعدادًا للقرارات التنظيمية المرتقبة.
كما شهدت البيتكوين انخفاضًا يتجاوز 5 بالمئة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستقرة حوالي مستوى 42.8 ألف دولار,و هذا التراجع يشكل تراجعًا كبيرًا عن الخسائر الأكثر حدة التي بلغت 9.2 بالمئة في صباح يوم الأربعاء، مما أدى إلى هبوط قيمة العملة المشفرة دون عتبة الـ 41 ألف دولار. ويُلاحظ أن البيتكوين قد أظهر أداءً قويًا مؤخرًا، حيث تجاوزت عتبة 45,000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عام يوم الثلاثاء الماضي.
كذلك كانت الديناميات الإيجابية للبيتكوين تتعزز بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب موعد حاسم يوم 10 يناير, وهذا التاريخ يحمل في طياته أهمية كبيرة، حيث قد يمثل قرارًا ثوريًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "إس إي سي" بشأن الموافقة على أول "إي تي إف" مرتبط مباشرة بسعر البيتكوين في الوقت الفعلي, وكان تركيز المشاركين في السوق قائمًا على هذا الحدث التنظيمي، مما أثر على توجهات السعر الأخيرة للبيتكوين وثقة المستثمرين بشكل عام.
في حين شهدت قيمة البيتكوين ارتفاعًا هائلًا، حيث ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 160 بالمئة خلال العام الماضي, ويبرز هذا الارتفاع الملحوظ الأهمية المتزايدة والقبول المتزايد للأصول الرقمية داخل المشهد المالي العالمي.
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