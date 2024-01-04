تكاليف الشحن البحري ترتفع مجدداّ نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية

(MENAFN
) بعد الهجوم الصاروخي الأخير ومحاولة احتجاز سفينة ميرسك خلال نهاية الأسبوع، ارتفعت تكاليف الشحن البحري مرة أخرى, ودفعت هذه الزيادة الشركات الشحن إلى إعادة النظر في خططها لاستئناف الرحلات عبر البحر الأحمر, ويعتبر هذا الممر المائي الحيوي الذي يربط بقناة السويس مسارًا بحريًا أساسيًا. منذ نوفمبر، هاجمت جماعة الحوثي من اليمن السفن التجارية ذات القيمة العالية التي تعبر البحر الأحمر. تعتبر هذه الأعمال العدائية من قبل الحوثيين تعبيرًا عن التضامن مع حماس، التي تخوض حاليًا مواجهات ضد إسرائيل في قطاع غزة.
كما اضطرت السفن إلى تغيير مساراتها المقررة، متجنبة نقطة جنوب أفريقيا. هذا التغيير في المسار يؤدي بشكل طبيعي إلى تمديد أوقات الرحلة، مما يزيد من التكاليف. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن التكاليف الحالية للشحن تبقى معقولة نسبيًا، ولا تتجاوز الذروة التي شهدناها في عام 2021 خلال أشد مراحل جائحة كوفيد-19.
كذلك لا يمكن التأكيد بمدى أهمية قناة السويس في مصر؛ فهي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط بسلاسة, ويعتبر هذا الممر المائي الطريق الرئيسي لنقل مجموعة من السلع الأساسية - بدءًا من الوقود والمواد الغذائية وصولًا إلى المنتجات الاستهلاكية - بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا, وبشكل مذهل، تعتمد مئات الشركات الشحن على هذا الممر الحيوي لتسهيل ما يقرب من ثلث الشحنات العالمية. ويتم نقل مجموعة متنوعة من المنتجات، من الألعاب والأحذية إلى الأثاث والمواد الغذائية الطازجة، بانتظام عبر هذا القناة. في حين تعاني الشركات الكبرى مثل وولمارت وإيكيا وأمازون من تأخيرات في تسليم منتجاتها بسبب اعتمادها على قناة السويس في عملياتها اللوجستية.
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