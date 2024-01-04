أسعار الذهب تتراجع بعد تعزيز الدولار وتوقعات بقرار الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا، مما أدى إلى وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال نحو أسبوعين, ويمكن أن يعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تعزيز الدولار الأمريكي, وكانت الأسواق المالية مشغولة بتوقعاتها، مع التركيز بشكل أساسي على حدثين مهمين: الإعلان المرتقب لمحاضر اجتماع السياسة الأخير للبنك الفيدرالي وبيانات العمالة الأمريكية المقبلة, ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات نظرة على التغييرات المحتملة في سياسات الفائدة. على وجه التحديد، شهد سوق الذهب الفورية انخفاضًا بنسبة 0.8%، ليستقر عند 2043.49 دولار للأونصة بحلول 1227 توقيت جرينتش. في الوقت نفسه، سجلت عقود الذهب تراجعًا بنسبة 1 بالمئة, لتصل إلى 2051.60 دولار للأونصة.
كما قال هان تان، الرئيس المحلل السوقي في مجموعة زينيتي، لرويترز إن استقرار الذهب يعكس عدم اليقين الذي يعاني منه السوق المالي بشأن التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة المقترحة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل, وكان توجه المتداولين حذرًا، خصوصًا مع الانتظار لإصدار محاضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في ديسمبر، المقرر إصداره في 1900 توقيت جرينتش يوم الأربعاء. علاوة على ذلك، كانت الجالية الاستثمارية مركزة الانتباه على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، مع توقع الإفصاح عن تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة.
كذلك أضافت الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد المالي العالمي, واندلعت التوترات بعد تصاعد النزاعات خارج غزة، ممتدة إلى لبنان, وتم تأكيد هذا التطور بواسطة هجوم بطائرة مسيرة مستهدفة في بيروت، وأدى إلى وفاة زعيم حماس صالح العروي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير. هذا الحدث زاد من القلق الجيوسياسي، والذي يراقبه المشاركون في السوق بعناية لمعرفة الآثار الأوسع.
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