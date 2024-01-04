رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية
التاريخ
1/4/2024 3:00:13 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية"، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.
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