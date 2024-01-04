هيونداي وكيا تبيعان أكثر من 7 ملايين سيارة في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - باعت شركة "هيونداي موتور" وشقيقتها الصغرى "كيا" سوياً في العام الماضي، أكثر من 7 ملايين سيارة، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.

ولم يتحقق هدف المجموعة الكورية الجنوبية المتمثل في بيع 7.52 مليون سيارة، والذي كان قد تم تحديده في مطلع عام 2023، بنسبة 3%.

ومع ذلك، زادت عمليات التسليم العالمية بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.3 مليون، بحسب الاحصاءات التي قدمتها الشركتان،

الأربعاء.

تم خفض هدف مبيعات المجموعة لهذا العام بقدر ضئيل ليصل إلى 7.44 مليون سيارة.

وتستهدف "هيونداي موتور" وحدها بيع أكثر من 4.24 مليون سيارة، تشمل نماذج لعلامتها التجارية الفارهة "جينيسيس".

وكانت "هيونداي موتور" باعت في العام الماضي، 4.22 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 9ر6%.