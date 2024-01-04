هيونداي وكيا تبيعان أكثر من 7 ملايين سيارة في 2023

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - باعت شركة "هيونداي موتور" وشقيقتها الصغرى "كيا" سوياً في العام الماضي، أكثر من 7 ملايين سيارة، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.
ولم يتحقق هدف المجموعة الكورية الجنوبية المتمثل في بيع 7.52 مليون سيارة، والذي كان قد تم تحديده في مطلع عام 2023، بنسبة 3%.
ومع ذلك، زادت عمليات التسليم العالمية بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.3 مليون، بحسب الاحصاءات التي قدمتها الشركتان،
الأربعاء.
تم خفض هدف مبيعات المجموعة لهذا العام بقدر ضئيل ليصل إلى 7.44 مليون سيارة.
وتستهدف "هيونداي موتور" وحدها بيع أكثر من 4.24 مليون سيارة، تشمل نماذج لعلامتها التجارية الفارهة "جينيسيس".
وكانت "هيونداي موتور" باعت في العام الماضي، 4.22 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 9ر6%.
MENAFN04012024000151011027ID1107683397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.