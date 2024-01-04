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حبش يستقيل من الحكومة الاميركية احتجاجاً على تعامل إدارة بايدن مع

1/4/2024 2:27:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قدم طارق حبش المستشار الرفيع في وزارة التعليم الاميركية استقالته احتجاجا على فشل ادارة بايدن في حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية

ونقلت الصحيفة عن حبش قوله إن إدارة بايدن تغض الطرف عن الفظائع المرتكبة ضد الأبرياء بغزة.

وأوضحت أن استقالة حبش تعد الثانية بإدارة بايدن بعد استقالة مدير الشؤون العامة بالخارجية.

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