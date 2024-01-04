حبش يستقيل من الحكومة الاميركية احتجاجاً على تعامل إدارة بايدن مع

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- Khaberni) خبرني - قدم طارق حبش المستشار الرفيع في وزارة التعليم الاميركية استقالته احتجاجا على فشل ادارة بايدن في حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية
ونقلت الصحيفة عن حبش قوله إن إدارة بايدن تغض الطرف عن الفظائع المرتكبة ضد الأبرياء بغزة.
وأوضحت أن استقالة حبش تعد الثانية بإدارة بايدن بعد استقالة مدير الشؤون العامة بالخارجية.
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