أكبر مجسم معدني لطائر في العالم يحطّ رحاله في القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية، بكشفها النقاب عن أكبر مجسم معدني لطائر في العالم خلال موسمها الثامن والعشرين الجاري، والذي تم تصميمه ليمثل طائر الصقر.

ويبلغ طول الصقر المعدني الأكبر في العالم نحو 8 أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً وبوزن يصل إلى 8,000 كجم، وزوِّد بأكثر من 50,000 من أضواء الليد الصديقة للبيئة، ليتيح لضيوف القرية العالمية منظراً رائعاً يمكنهم فيه التقاط صور تذكارية مميزة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تشييد هذا المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني وهويتها الفريدة، حيث يمكن مشاهدة هذا المجسّم الضوئي المميز بمنطقة "ميني وورلد" التي تمثل أحدث الوجهات الترفيهية الجديدة في القرية العالمية، وهي المنطقة التي تعرض أمام العائلات والأصدقاء 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، وتتوسط مجموعة من منافذ المأكولات اللذيذة، إضافةً إلى فرصة الاستمتاع بمنطقة "ميني جولف" ووجهة "نيون جالاكسي" التي سيكشف النقاب عنها قريباً.

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