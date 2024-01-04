شرطة أبوظبي تدشن دوريات الشرطة السياحية الحديثة

دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دوريات الشرطة السياحية الجديدة (club car) في المواقع السياحية بإمارة أبوظبي وتحمل شعار شرطة أبوظبي وشعار الشرطة السياحية.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، أن تدشين الدوريات يأتي تطبيقاً لرؤية شرطة أبوظبي الاستراتيجية بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتعزيزاً لجهودها المميزة في خدمة السياح وزوار إمارة أبوظبي، والاستجابة للبلاغات الأمنية والوقائية ومكافحة الجريمة بحرفية عالية تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.

ولفت إلى الراشدي إلى الاهتمام المستمر بتقديم خدمات استباقية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية في الإمارة، وتتماشى مع توجيهات القيادة الشرطية وفق استراتيجية شرطة أبوظبي في إسعاد المجتمع بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم و تأمين المنشآت ومرتادي المواقع السياحية بإمارة أبوظبي.

وأوضح العميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، أنه تم توزيع دوريات الشرطة السياحية الجديدة مع كوادرها لتقوم بدورها في تقديم الخدمات الأمنية والتوعوية المميزة إلى جانب توزيع كتيبات توعوية بعدة لغات عالمية على السياح تتضمن نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، وتعريفهم بالأماكن السياحية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.

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