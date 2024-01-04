طيران الإمارات ترفع رحلاتها لسيؤول إلى 10 أسبوعياً

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعزيز عملياتها إلى سيؤول بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير 2024. وبذلك يصل عدد رحلاتها إلى العاصمة الكورية إلى 10 في الأسبوع.

وسوف تعمل الرحلات الجديدة "إي كيه 324/ 325" أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة "إي كيه 324" دبي في الساعة 4:45 صباحاً وتصل إلى سيؤول في الساعة 6:05 مساءً. أما رحلة العودة "إي كيه 325" فتقلع من سيؤول في الساعة 11 ليلاً وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 من صباح اليوم التالي.

وسوف تتعزز الطاقة الاستيعابية بين دبي وسيؤول بأكثر من 1000 مقعد إضافي، ما يخدم الطلب المتنامي على السفر الدولي إلى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، ويدعم حركة السياحة من وإلى كوريا. واختارت طيران الإمارات توقيت الرحلات الجديدة بعناية لتعزيز اتصال المسافرين بين كوريا وشبكة طيران الإمارات الواسعة في أوروبا التي تغطي 38 وجهة، ما يلبي احتياجات السفر لعملائها بصورة لأفضل.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سيول في عام 2005، وتشغل حالياً رحلة يومية بطائرة A380 من دبي. ومع إضافة الرحلات الثلاث في فبراير، ستخدم الناقلة سيؤول بعشر رحلات أسبوعياً بطائراتها الحديثة الإيرباص A380 والبوينج 777-300ER، مما يضمن مزيداً من المرونة والخيارات لعملائها من وإلى دبي، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 130 مدينة.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء بوجبات متميزة، وقوائم من عدة أطباق مستوحاة إقليمياً من إعداد فريق طهاة الإمارات الحائزين جوائز، تكملها تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاختيار من محتوى عالمي متنوع عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يوفر ما يصل إلى 6500 تعرض الأفلام والمسلسلات والموسيقى والبودكاست، بما في ذلك أفلامٌ كوريةٌ الكورية وبرامج تلفزيونية وموسيقى كورية.

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