أحمد بن سعيد: بحكمة محمد بن راشد ورؤيته السديدة أصبح بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز

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سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بذكرى تولي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X".

وعلق سموه قائلاً: "تتواصل قصة نجاح دبي وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لقد جعلت حكمته ورؤيته السديدة بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز، وأصبحت مصدر إلهام دائم لأجيال الحاضر والمستقبل لتحقيق التميز باستمرار".

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