أحمد بن سعيد: بحكمة محمد بن راشد ورؤيته السديدة أصبح بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفى
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بذكرى تولي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X".
وعلق سموه قائلاً: "تتواصل قصة نجاح دبي وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لقد جعلت حكمته ورؤيته السديدة بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز، وأصبحت مصدر إلهام دائم لأجيال الحاضر والمستقبل لتحقيق التميز باستمرار".
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