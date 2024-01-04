سوق دبي المالي يعلن انضمام تاكسي دبي إلى المؤشر العام والإسلامي

أعلن سوق دبي المالي عن انضمام شركة "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة.

وأضاف سوق دبي في تعميم له، أن الانضمام للمؤشرات الثلاثة سيتم اعتباراً من 8 يناير الجاري.

ورحّب سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي، الذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023.

وشهد إدراج "تاكسي دبي" طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفا.

وجمع الاكتتاب 1.2 مليار درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم، فيما بلغ سعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.

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