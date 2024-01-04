المعلمون الألمان يطالبون بمزيد من الدعم في استخدام الذكاء الاصطنا

MENAFN - Khaberni) خبرني - ترى نقابة المعلمين الألمان أن ثمة حاجة إلى ظروف أفضل لتكون هناك قدرة على معالجة موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب في الفصول الدراسية.





وأوضح رئيس النقابة، شتيفان دول

أنه سيكون من المهم أن يتم تجهيز المدارس لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة وبرامج الترجمة المعقدة بالإضافة إلى برامج توليد الصور من أجل استكشاف فرص وحدود الذكاء الاصطناعي اليومية مع المتعلمين بطريقة مستهدفة.

ونماذج اللغة الكبيرة هي نماذج لغوية معقدة طورت فهماً

عاماً للغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تولد اللغة. وأحد الأمثلة على ذلك هو "تشات جي بي تي".

ويحتاج المعلمون أيضاً إلى مزيد من التدريب على هذا الموضوع.

وقال دول: "من ناحية، يحدث هذا بشكل غير رسمي على مستوى الزملاء داخل هيئة التدريس". ومن ناحية أخرى، نظمت نقابات الأعضاء في نقابة المعلمين والولايات الاتحادية دورات تدريبية إضافية.

وفي ألمانيا، يعمل نحو 800 ألف معلم بدوام كامل وبدوام جزئي وبالساعة. ويعمل 125 ألفاً آخرون في مدارس مهنية.

وقال: "مع هذا الرقم، من الواضح أنه لا يزال هناك مجال للتحسين عندما يتعلق الأمر بمزيد من التدريب على جميع الموضوعات".