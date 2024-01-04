بلينكن يزور إسرائيل ضمن جولة في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مسؤول أمريكي كبير، الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه، اليوم الخميس، إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل.

تأتي الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضاً إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس "للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية بينما يعمل على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.



