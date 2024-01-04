تطمينات أميركية لإسرائيل عقب قرارها سحب حاملة طائرات من المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، تطمينات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن واشنطن ستبقي على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط، وذلك في ظل القلق الإسرائيلي من قرار أميركي بسحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من المنطقة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن التطمينات الأميركية جاءت خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، شدد خلالها الرئيس الأميركي على أن واشنطن "ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط" في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت القناة 12 إلى أن هذه المحادثة جاءت في أعقاب "التقارير عن سحب إحدى حاملتي الطائرات الأميركية من البحر الأحمر"، علما بأن الإعلان الأميركي الذي صدر يوم الإثنين الماضي، تحدث عن سحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من منطقة الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة".
ولفتت القناة إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الجاري، وأعلن عن تأجيلها عقب اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، ستجري يوم الإثنين المقبل.
وقالت القناة إن المسؤولين في إسرائيل كانوا قلقين من القرار الأميركي بسحب حاملة الطائرات من المنطقة، وأضافت أن "في الأيام الأخيرة تقدم مسؤولون إسرائيليون بطلبات للحصول على توضيحات من نظرائهم في الولايات المتحدة" بهذا الشأن، علما بأن موقع "واينت" كان قد أشار إلى أن واشنطن أبلغت إسرائيل مسبقًا بقرارها.
وأكدت القناة 12 أن المسؤولين في إسرائيل حاولوا منع هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه على خلفية "التوترات" مع لبنان، وفي ظل التطورات على الحدود الشمالية واحتمال تصعيد المواجهات المتواصلة مع حزب الله منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن هذه الخطوة "تأتي في وقت غير مناسب لإسرائيل".
وأفادت القناة بأن تقديرات الأوساط الاستخباراتية في إسرائيل تشير إلى أن "التصور السائد في لبنان وغزة عن قوة إسرائيل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالدعم الأميركي لتل أبيب". وأضافت "لذلك فإن الخوف السائد في تل أبيب هو أن سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد والبوارج الحربية المرافقة، سيؤدي إلى 'اعتقاد خاطئ' بأن قوة إسرائيل تضعف".
وفي حين ذهب محللون عسكريون إلى أن "إعادة الولايات المتحدة لحاملة الطائرات 'جيرالد فورد' من المنطقة في هذا التوقيت، تعد إشارة على أنها غير قلقة بشأن مستوى التصعيد في الوقت الحالي"، قال آخرون إنها تأتي "للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو" بشأن "خطة ما بعد حرب غزة".
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