تطمينات أميركية لإسرائيل عقب قرارها سحب حاملة طائرات من المنطقة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، تطمينات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن واشنطن ستبقي على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط، وذلك في ظل القلق الإسرائيلي من قرار أميركي بسحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من المنطقة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن التطمينات الأميركية جاءت خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، شدد خلالها الرئيس الأميركي على أن واشنطن "ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط" في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 إلى أن هذه المحادثة جاءت في أعقاب "التقارير عن سحب إحدى حاملتي الطائرات الأميركية من البحر الأحمر"، علما بأن الإعلان الأميركي الذي صدر يوم الإثنين الماضي، تحدث عن سحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من منطقة الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة".

ولفتت القناة إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الجاري، وأعلن عن تأجيلها عقب اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، ستجري يوم الإثنين المقبل.

وقالت القناة إن المسؤولين في إسرائيل كانوا قلقين من القرار الأميركي بسحب حاملة الطائرات من المنطقة، وأضافت أن "في الأيام الأخيرة تقدم مسؤولون إسرائيليون بطلبات للحصول على توضيحات من نظرائهم في الولايات المتحدة" بهذا الشأن، علما بأن موقع "واينت" كان قد أشار إلى أن واشنطن أبلغت إسرائيل مسبقًا بقرارها.

وأكدت القناة 12 أن المسؤولين في إسرائيل حاولوا منع هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه على خلفية "التوترات" مع لبنان، وفي ظل التطورات على الحدود الشمالية واحتمال تصعيد المواجهات المتواصلة مع حزب الله منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن هذه الخطوة "تأتي في وقت غير مناسب لإسرائيل".

وأفادت القناة بأن تقديرات الأوساط الاستخباراتية في إسرائيل تشير إلى أن "التصور السائد في لبنان وغزة عن قوة إسرائيل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالدعم الأميركي لتل أبيب". وأضافت "لذلك فإن الخوف السائد في تل أبيب هو أن سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد والبوارج الحربية المرافقة، سيؤدي إلى 'اعتقاد خاطئ' بأن قوة إسرائيل تضعف".

وفي حين ذهب محللون عسكريون إلى أن "إعادة الولايات المتحدة لحاملة الطائرات 'جيرالد فورد' من المنطقة في هذا التوقيت، تعد إشارة على أنها غير قلقة بشأن مستوى التصعيد في الوقت الحالي"، قال آخرون إنها تأتي "للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو" بشأن "خطة ما بعد حرب غزة".



