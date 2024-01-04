90 يوما للحرب على غزة... الاحتلال يواصل غاراته الجوية على القطاع مخلفا المزيد من الشهداء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- مع دخول اليوم الـ 90 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، مخلفا المزيد من الشهداء والدمار.

ارتقى 41 مواطنا على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.

كما ارتقى 14 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة صلاح يؤوي نازحين غرب خان يونس.

واستشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما ارتقى 7 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا مأهولا غرب دير البلح، يعود لعائلة حمودة.

واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.