الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من رام الله بينهم أسيران محرران

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر فادي باجس الريماوي، ووالده، وعلي ساهر حجاج، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت فادي كراكرة، والمحرر أمير أبو عودة من مدينة البيرة، وأحمد أبو النادي، وأحمد إياد صندوقة من حي سطح مرحبا بالمدينة، ومؤمن زيد من حي المصايف بمدينة رام الله.